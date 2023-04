Haute-Garonne : une manifestation prévue contre le projet autoroutier A69 Castres-Toulouse

La contestation contre le projet autoroutier de l'A69, reliant Castres à Toulouse, entre dans une nouvelle phase. Selon les informations d'Europe 1, l'association locale La voie est libre (LVEL), le mouvement d’écologie radicale Les Soulèvements de la Terre (SLT), et le syndicat agricole La Confédération paysanne (CP) organisent un week-end d’actions intitulé "A69, sortie de route !!!" les 22 et 23 avril prochains pour dénoncer ce projet jugé "inutile et écocide".

Un événement qui s'inscrit dans la campagne des SLT, et qui constitue "l'acte 2 de la saison 5 du mouvement", décrivent les organisateurs. Au total, entre 1.500 et 2.000 personnes sont attendues, dont une centaine d'éléments radicaux.

Une manifestation sur le tracé de l'autoroute

Cette mobilisation d'ampleur nationale, soutenue par des personnalités politiques, s'annonce à haut risque selon les autorités. Une manifestation est prévue le samedi 22 avril à partir de midi, sur le tracé de la future autoroute. Les modalités de cette mobilisation ne sont pas encore connues, car les organisateurs pourraient déjouer le dispositif sécuritaire. "Des opérations de sabotage sont susceptibles d’être menées par des groupes d’activistes sur les différents chantiers ou infrastructures liées au projet (ATOSCA...), notamment sur les communes de Cambounet-sur-le-Sor, Pyulaurens et Saix (81-ZGN)", concèdent les autorités.

Selon les informations d'Europe 1, une possibilité de couchage est proposée au camping des Platanes à Vendine (31-ZGN) et la ferme de La Coste située à Montégut-Lauragais (31-ZGN) pourrait servir de lieu de campement ou de base logistique. Le lieu de campement est pour l’heure tenu secret.

Les organisateurs vont poursuivre le mouvement le dimanche 23 avril. Toujours selon les informations d'Europe 1, cette journée débutera par une "assemblée des luttes", suivie d’ateliers de "sports populaires" et de spectacles dans l’après-midi.