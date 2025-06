Hausse du prix du paquet de cigarettes, retour de la météo des forêts...Voici ce qui change à partir du 1er juin

À chaque début du mois, des nouvelles règles entrent en vigueur. Prix des cigarettes, contrôle des chômeurs, météo des forêts… Europe 1 fait le point sur ce qui change à partir du 1er juin 2025.

Nouveau mois, nouvelles règles. Des nouvelles procédures administratives ou d'aides rentreront en vigueur en juin 2025. Europe 1 fait le point sur les changements attendus.

Hausse du prix du paquet de cigarettes

Ce dimanche 1er juin sera marqué par une hausse du prix de certains paquets de cigarettes. Par exemple, le paquet de 20 Marlboro Red passera par exemple de 10,40 à 10,95 €. De nombreuses autres marques, comme Philip Morris ou Gauloises, subiront également une augmentation. L’ensemble des prix des paquets au 1er juin est à consulter sur le site des douanes françaises.

Le retour de la météo des forêts

À partir du 1er juin 2025, Météo France publie à nouveau la "Météo des forêts" visant à informer sur le niveau de danger de feu en métropole. La carte indiquera chaque jour le niveau par département pour le lendemain et le surlendemain, avec une échelle de quatre couleurs : vert (risque faible) ; jaune (risque modéré) ; orange (risque élevé) et rouge (risque très élevé).

De nouvelles étiquettes énergie sur les smartphones et tablettes

À partir du 20 juin, les smartphones et les tablettes devront afficher une nouvelle étiquette énergétique plus complète, mentionnant notamment la résistance aux chutes, l’indice de réparabilité, l’endurance de la batterie et la résistance face aux infiltrations de poussières et d’eau.

Modification du contrôle des chômeurs

Les dispositions de la loi plein-emploi sur le contrôle des demandeurs d’emploi entreront en vigueur à partir du 1er juin. Jusqu’à présent, les chômeurs manquant un rendez-vous à France Travail étaient automatiquement sanctionnés. Désormais, leur conseiller étudiera "le comportement général du demandeur d’emploi dans le suivi du respect de ses droits et devoirs".