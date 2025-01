Hausse du prix des péages : combien allez-vous réellement payer vos trajets sur l'autoroute

À partir du 1er février, le prix des péages augmente en moyenne de 0,92%. Une hausse qui, à première vue, est très en deça dès dernières augmentations, notamment celle de 4,75% en 2023. Mais ce chiffre cache d'importantes disparités, en fonction des différents opérateurs, et même des trajets.



C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes. En sus de la baisse du taux du livret A ou encore de la hausse du prix du tabac, le mois de février est aussi celui d'une nouvelle évolution du prix des péages. Et cela ne va pas dans le bon sens pour la personne derrière le volant, puisque passer la barrière va coûter en moyenne 0,92% de plus. Une nouvelle hausse qui vient s'ajouter à celle de l'an dernier (+3%) et surtout celle de 2023 et ses 4,75% d'augmentation.

À l'annonce de cette hausse moyenne, en décembre 2024, le désormais ex-ministre des Transports François Durovray avait estimé qu'il s'agissait "d'une très bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des ménages", rappelant que la hausse de cette année est "la plus faible augmentation depuis 2021".

Pour autant, derrière ce chiffre de +0,92% se cache d'importantes disparités en fonction des différents réseaux et même des trajets. Selon les grilles tarifaires des opérateurs et les arrêtés de 2024 et 2025 sur les tarifs, la hausse peut être bien supérieure à la moyenne nationale, et même à celle annoncée par chaque réseau.

+1,62% pour un Calais-Paris

Ainsi, sur Sanef (Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France), qui gère l'A1, l'A4, l'A16 et l'A26, la hausse moyenne est de +0,84%. Si certains trajets subissent une augmentation inférieure, comme un Boulogne-Amiens qui passe de 13,40 euros à 13,50 euros (+0,75%), d'autres voient une hausse plus importante.

De fait, un Paris-Strasbourg passe de 43,7 euros à 44,1 euros (+0,92%). Quant à un Calais-Paris, qui était 24,7 euros en 2024, il coûte désormais 25,1 euros. Soit une hausse de +1,62%, bien plus élevé que la moyenne annoncée.

Sur le réseau de la SAPN, la Société des autoroutes Paris-Normandie (filiale à 99,7% de la Sanef) qui gère l'A13, l'A14 et l'A29) l'augmentation globale est, elle aussi, supérieure à la moyenne nationale indiquée à +1,14%. Et c'est exactement la hausse que subit un trajet Caen-Poissy qui passe de 17,6 euros en 2024 à 17,8 euros. Mais d'autres parcours sont moins cléments avec le porte-monnaie des automobilistes : un Le Havre-Yvetot coûte 10 centimes de plus, à 5,60 euros contre 5,50 euros, soit +1,82% sur la facture.

Si vous voyagez sur les autoroutes gérées par APRR, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, soit A5, A6, A42, A71 et A75, la facture va augmenter en moyenne de 1,08%. Un voyage entre Auxerre Sud et Dijon Sud passe par exemple de 17,2 euros à 17,4 euros, soit une hausse de 1,16% en un an. Autre exemple, un Besançon Ouest-Mâcon Sud subit une hausse de 1,24% en passant de 16,1 euros à 16,3 euros.

Du côté d'Area (A43, A48, A49), la hausse moyenne annoncée est de +1,09%. Reste que d'après la grille tarifaire de l'opérateur, faire les 40 km entre Chambery Nord et Annecy Centre va coûter 1,85% de plus.

Le cas Vinci Autoroutes : des hausses limitées ?

Quant à Vinci Autoroute, qui gère 4.443 dès 9.200 km d'autoroutes concédés via Cofiroute, Escota, ASF et Arcour, la hausse annoncée est "limitée" à +0,77%. En outre, Vinci s'engage à ne pas augmenter "la grande majorité des trajets du quotidien". "90% des trajets de moins de 30 km, et 80% de ceux de moins de 50 km, ainsi que l’ensemble des itinéraires de contournement de 35 agglomérations desservies par le réseau VINCI Autoroutes, bénéficieront de cette mesure", indique ainsi le groupe dans un communiqué.

Toutefois certains trajets enregistrent des hausses bien supérieures. Traverser les 131 km de l'A19 gérés par Arcour-Vinci entre Artenay et Courtenay grimpe à 23,6 euros, contre 22,7 euros précédemment. Soit une hausse de... 3,96%. Ce n'est pas tout, selon le site spécialisé caradisiac, le tronçon de l'A41 entre Saint-Julien-en-Genevois et Villy le Pelloux, très emprunté par les frontaliers franco-suisses passe de 7,90 euros à 8,20 euros. Soit une augmentation de 3,8% pour cette portion gérée par le concessionnaire Adelac, filiale notamment d'Area (groupe APRR), précise l'arrêté du 24 janvier 2025.

Jusqu'à 4,64% d'augmentation

Mais la palme de la plus forte augmentation semble revenir à l'A28, plus précisément le tronçon entre Rouen et Alençon. Sur cette portion de 131 km gérée par le concessionnaire indépendant ALiS, Autoroute de Liaison Seine Sarthe, il faudra débourser pas moins de 33,8 euros, contre 32,3 euros auparavant, observe-t-on en comparant l'arrêté du 24 janvier 2025 et celui du 29 janvier 2024. Soit une augmentation de 4,64%.