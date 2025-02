Hausse des violences entre bandes dans l'agglomération parisienne en 2024

La préfecture de police de Paris a publié ce lundi les données sur les violences entre bandes dans l'agglomération parisienne. Les faits ont augmenté en 2024 avec 440 phénomènes enregistrés, contre 413 en 2023. Même sort pour le nombre de décès qui s'élève à six morts, contre quatre en 2023.

Les violences entre bandes dans l'agglomération parisienne ont augmenté en 2024, avec 440 phénomènes contre 413 enregistrés en 2023, et six décès contre quatre l'année précédente, selon des données de la préfecture de police de Paris (PP) publiées lundi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Délinquance : les violences sexuelles en hausse, les vols en baisse en 2024

Au 1er janvier 2025, 45 bandes sont répertoriées dans l'agglomération parisienne (17 à Paris, 5 dans les Hauts-de-Seine, 14 en Seine-Saint-Denis et 8 dans le Val-de-Marne, auxquelles s'ajoute une bande intervenant sur plusieurs départements) et inscrites dans le plan de prévention et de lutte contre les violences liées aux bandes et aux groupes informels, a ajouté la PP dans son communiqué.

L'usage d'armes constaté dans 48% des faits enregistrés en 2024

Entre 2022 et 2023, les phénomènes de bandes avaient déjà progressé de 10% dans l'agglomération parisienne, atteignant 413 faits contre 375, selon les éléments de la PP. Le nombre de décès est en hausse avec 6 morts, après quatre enregistrés en 2023 et trois en 2022.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans la seule capitale, selon le parquet de Paris, il y a eu en 2024 "17 rixes impliquant des groupes", qui ont fait "63 blessés et deux morts", dont le dernier, un adolescent de 16 ans, tué le 17 décembre à proximité d'un lycée du XIIIe arrondissement de Paris.

L'usage d'armes, toute nature confondue, a été constaté en 2024 dans "192 évènements (48% des faits enregistrés)", selon la PP. En 2023, cet usage d'arme avait déjà augmenté de 22,5% par rapport à 2022. En revanche, si en 2023 le nombre de blessés avait augmenté fortement de 26%, en 2024, celui-ci a été en baisse de 6,5% (329 contre 352).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La préfecture de police de Paris tient toutefois à souligner "la progression de l'action de la police avec 88 affrontements évités (+8,6%) et des interpellations en hausse de 13,9% (1.196 contre 1.050).

Une baisse des violences de 20,8% par rapport à 2023

La PP se félicite par ailleurs de l'action de ses agents durant les Jeux Olympiques (26 juillet au 11 août) et Paralympiques (28 août au 8 septembre), qui a "offert le plus bel écrin aux épreuves sportives et aux festivités en toute sécurité".

La suite après cette publicité

Grâce au déploiement d'un dispositif de sécurité très important (jusqu'à 45.000 forces de sécurité en Ile-de-France), les atteintes aux biens ont baissé de 15% dans l'agglomération parisienne durant les JO et de 26,6% lors des Jeux paralympiques (JP). A Paris, les baisses relatives à cet item sont conséquentes : - 24% durant les Jeux et -38,5% lors des Jeux Paralympiques.

À lire aussi Condamnations en France : le viol en tête des infractions criminelles en 2023

Les vols violents ont baissé dans l'agglomération parisienne de 45,9% durant les JO et de 58,6% pendant les Jeux paralympiques.

Les violences physiques crapuleuses ont elles baissé de 34,5% durant les JO et de 47,5% pendant les JP. Sur toute l'année 2024, ces violences ont été en baisse de 20,8% par rapport à 2023 avec 3.934 faits dans l'agglomération parisienne.