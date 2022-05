Hausse des prix de l’énergie : le boom de l’autoconsommation solaire

Le prix de l’électricité ayant augmenté, et s’apprêtant à augmenter encore davantage lorsque l’État prendra la décision de diminuer ses aides, les panneaux photovoltaïques ont la côte. Plus de 150.000 Français ont désormais opté pour ce système d’autoconsommation solaire, soit un boom de 60% en un an. De nombreuses entreprises de travaux énergétiques affichent des carnets de commandes complets et une activité qui s’est intensifiée ces derniers mois.

Une réduction de 30 % sur la facture d’électricité

À Mitry-Mory, en région parisienne, Sylvie Folliot a, elle aussi, décidé de sauter le pas. Elle examine, sur la table à manger de sa maison, ses factures qui ont augmenté. Assis à côté d’elle, Cédric Bocquet, directeur des opérations solaires de l’entreprise spécialisée dans les travaux énergétiques Effy, lui explique quelle sera la réduction de ses frais d'électricité lorsqu’elle aura des panneaux solaires sur son toit. L'installation est prévue fin mai.

"Ma dernière facture, sur les douze derniers mois, affichait un montant de 1.640 €", lit Sylvie. "Je payais, avant la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, plutôt entre 900 et 1.000 € annuels", poursuit-elle. "En installant ces panneaux, je vais donc revenir à une facture comme avant."

© Louise Sallé - Europe 1

30 % en moins sur la facture, pour 10.000 € d’investissement : Sylvie n’a pas hésité lorsqu’elle a compris qu’elle avait un avantage, sachant que l'énergie solaire ne peut pas être stockée. Cédric s’est déplacé pour effectuer un repérage. "Comme disait Monsieur, je suis en télétravail maintenant, donc je peux consommer ce que je vais produire directement", détaille-t-elle.

Sylvie emmène ensuite Cédric dans son jardin, où sa toiture est exposée plein sud. "Ici, il y a du soleil toute la journée. Et il y fait très chaud l’été", se réjouit Sylvie. Un critère idéal que ne manque pas de souligner Cédric. "Les panneaux qui vont être installés sur deux rangées", décrit-il en pointant du doigt la toiture. "Une ligne de cinq panneaux au-dessus des deux Velux, et une ligne de trois panneaux juste en dessous entre les deux Velux".

En comptant le coût de cette installation, qu’elle finance à l’aide d’un crédit à la consommation, le prix de l'électricité produite par les panneaux de Sylvie reviendra moitié moins chère que le prix du réseau.