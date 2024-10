Halloween : pourquoi se déguiser est-il bon pour notre santé mentale ?

Halloween, l'occasion de se glisser dans la peau d'un personnage pendant quelques heures. Avec cette fête, qui se déroule ce jeudi soir, les envies de déguisement fleurissent chez les enfants comme chez les adultes. L'objectif est simple, faire peur, en portant un costume de sorcière, de squelette ou de vampire... Mais saviez-vous que se déguiser revêt des bénéfices pour notre santé mentale ?

Dans ce magasin de déguisements parisien, les clients sont nombreux à se préparer en vue de fêter Halloween. "C'est un peu la seule fois où on peut se déguiser dans l'année sans que ce soit bizarre", "on est assez heureux, c'est drôle de voir les déguisements de chacun", "ça nous rappelle les bonnes soirées", témoignent-ils au micro d'Europe 1.

"On peut explorer des nouvelles facettes de sa personnalité"

Se déguiser en vampire, en clown, en sorcière : une bonne chose puisque se déguiser a des bénéfices sur la santé mentale aussi bien pour les enfants que pour les adultes, comme l’explique Johanna Rozenblum, psychologue clinicienne.

"Je pense qu'il y a une espèce d'expression de soi, parce qu'une fois qu'on est déguisé, le déguisement devient comme une armure symbolique. On peut explorer des nouvelles facettes de sa personnalité qu'on a rarement l'occasion d'exprimer au quotidien. On peut essayer d'être un peu plus courageux, un peu plus drôle, un peu plus mystérieux, sous couvert d'endosser la personnalité d'un déguisement ou d'un nouveau personnage", détaille-t-elle.

Surmonter son stress et prendre confiance en soi

Grâce à leur costume, les enfants développent leur imaginaire et enrichissent leur vocabulaire. Pour les adultes, se glisser dans la peau d'un personnage pendant quelques heures est une sorte d’échappatoire qui les aide à surmonter leur stress et à renforcer leur estime de soi.