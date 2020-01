Grèves RATP et SNCF : les prévisions de trafic pour jeudi

La grève contre la réforme des retraites continue et se prépare à sa 29e journée de blocages le 2 janvier, avec toujours un fort impact sur les transports. Il y a du mieux, mais le trafic restera très perturbé en France et en région parisienne.

À la SNCF : compliqué jeudi, amélioration le week-end

Le trafic des trains restera perturbé jeudi, avec un TGV sur deux. Les TER circuleront à raison 5 sur 10 jeudi, on comptera 3 Transilien sur 10 jeudi et les Intercités circuleront à raison de 1 sur 4 jeudi. Le trafic international restera perturbé ces deux jours.

En revanche, "des améliorations significatives" sont attendues pour les retours de vacances, avec 2 TGV sur 3 de vendredi à dimanche, précise la SNCF. Quelque 800.000 clients doivent voyager ce week-end et recevront des mails et SMS les informant de la circulation de leur train dès ce mardi.

Le trafic sera notamment "quasi normal" samedi sur Paris-Lyon, Paris-Marseille et Paris-Lille. Idem dimanche sur Paris-Nancy, Paris-Metz, Paris-Strasbourg et Paris-Luxembourg.

À la RATP : du mieux, mais toujours perturbé

Jeudi, les lignes du métro 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 et 13 ne fonctionneront qu'aux heures de pointes à Paris (6h30-9h30 et 16h30-19h30). La 8 et la 11 tourneront seulement pour l'heure de pointe du matin et, à l'inverse, la 6 et la 12 ne seront en service que pour celles du soir.

Seules les deux lignes automatisées que sont la 1 et la 14 rouleront sans problème, alors que le service sera totalement interrompu sur la 7bis.