Grèves SNCF et RATP : les prévisions pour mercredi

Mercredi, au 35ème jour de mobilisation contre la réforme des retraites, les transports restent perturbés. La SNCF annonce 75% des TGV en circulation sur l'ensemble du réseau et 50% des Transilien. La RATP assure quant à elle qu'aucune des lignes de métro ne sera totalement fermée durant la journée.

SNCF : 75% des TGV; six TER sur dix

Dans le détail, le trafic sera "normal" entre Paris et Lille, "quasi normal" sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Marseille, a précisé le groupe ferroviaire dans un communiqué. Comme mardi, il est prévu six TER sur dix (trains et autocars de substitution) en circulation mercredi, soit une hausse de "20% par rapport à la semaine dernière", souligne la SNCF.

Un tiers des Intercités circuleront. Le trafic international sera "perturbé".

CIRCULATION DES TRAINS le 8 janvier

Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCFhttps://t.co/eiZMVDEquXpic.twitter.com/Ad2Tlp9Hzk — SNCF (@SNCF) January 7, 2020

RATP : aucune ligne "totalement fermée"

Du côté de la RATP, le trafic reste très perturbé mais la direction annonce qu'aucune des lignes ne sera totalement fermée. Plusieurs lignes fonctionneront uniquement pendant les heures de pointe, de 6h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h30. Il s’agit des lignes 2, 4, 7, 7 bis, 10, 11, 8, 9, 3 et 5. Attention, la circulation est ralentie et plusieurs stations ne seront pas desservies.

La ligne 13 sera ouverte entre 6h30 et 9h30 entre Châtillon et Saint-Lazarre. La ligne 6 et la 12 seront ouvertes de 16h30 à 19h30 avec plusieurs stations fermées. Quant à la ligne 3bis, elle fonctionnera de 13 heures à 18 heures.

Le trafic sera normal sur les lignes de tramway 2, 5 et 8 et quasi-normal sur les lignes 1, 3b, 6 et 7. Enfin le RER A sera en circulation de 5 heures à 20h30 avec de nombreuses perturbations : un train sur deux pendant les heures de pointe, et un trafic plus ralenti en heures creuses. Sur la ligne du RER B, il faut compter un train sur deux en heures de pointe, et un sur trois en heures creuses. Deux tiers des autobus circuleront "en moyenne".

[Mouvement Social]⚠️ Pour le 8 janvier, la #RATP prévoit un trafic très perturbé, priorisant les heures de pointes avec toutes les lignes de métro ouvertes. Sur le réseau de surface, le trafic sera quasi normal sur le Tramway et 2 bus sur 3 circuleront en moyenne. ⬇️ pic.twitter.com/HTH7gaUIn8 — Service client RATP (@ClientsRATP) January 7, 2020

Jeudi, nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle contre la réforme des retraites, l'offre de transport devrait de nouveau être en baisse.