Grève dans les transports : ce qui vous attend dans les prochains jours

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites entame son deuxième mois. Dans les transports, la situation reste toujours compliquée pour les usagers. À la SNCF, le trafic s'améliore sur les réseaux TGV et TER tandis qu'à la RATP, la situation reste toujours compliquée avec peu de métros.

À la SNCF, lundi, le trafic est en nette amélioration. Huit TGV sur dix en moyenne circulent et sur certaines liaisons, le trafic est très proche de la normale. On note également une amélioration sur le réseau TER avec 50% de trains en circulation en plus lundi par rapport à la semaine d'avant.

Et le trafic devrait continuer à s'améliorer. Cela va notamment dépendre de l'UNSA ferroviaire et de la CFDT cheminots. Nous saurons mardi et mercredi s'ils ont été convaincus par les négociations avec le gouvernement. Cependant, le retour à la normale est encore loin puisque 30% des conducteurs sont toujours en grève. Un nouveau pic de mobilisation est attendu jeudi, jour de manifestation nationale interprofessionnelle.

Grève reconduite jusqu'à vendredi sur de nombreuses lignes de métro

À la RATP, ce qui se passe lundi devrait perdurer toute la semaine puisque lundi matin, dans les différentes assemblées générales, la grève a été reconduite jusqu'à mercredi inclus pour le RER A, et jusqu'à vendredi sur de nombreuses lignes de métro. Lundi, à Paris, la fréquence des métros ouverts seulement aux heures de pointe est d'un train sur quatre, contre un sur deux la semaine dernière.

Lundi, à la gare Saint-Lazare, les voyageurs sont par exemple arrivés très nombreux parce qu'il y avait un peu plus de trains de banlieue. Sauf que peu de métros circulent, à part sur les lignes automatisées comme la 14, dont les quais ont été très vite saturés. La situation s'améliore en revanche du côté des bus et des trams.

Pour anticiper leurs trajets, les Français doivent consulter les prévisions de trafic données par les deux entreprises chaque jour vers 17h pour le lendemain. La SNCF fait savoir que plus de 100.000 places de dernière minute à petits prix sont disponibles dans les TGV et les Intercités pour lundi, mardi et mercredi. La compagnie connaît donc à peu près son plan de transport pour la semaine, en anticipant le regain de mobilisation attendu jeudi.