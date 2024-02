Grève SNCF : la galère des Français pour trouver une alternative

Au moins 70% des contrôleurs en grève jusqu'à lundi 8 heures et seulement un train sur deux en circulation... Un week-end de galère pour des milliers de Français qui ont vu leur train annulé. Certains tentent donc de trouver d'autres moyens pour se rendre sur leur lieu de vacances. Location de voiture, covoiturage, bus... les alternatives existent mais les sites spécialisés sont pris d'assaut depuis quelques jours, et il pourrait ne pas y avoir de places pour tout le monde.

Louise devait partir de Paris ce vendredi soir, direction Avignon, mais elle a dû changer son programme avec l’annulation de son train. "J’étais dégoutée, j’ai cherché des BlaBlaCar sauf qu'ils sont pris d’assaut, j'ai regardé les avions, sauf que ça coûte 450 euros, donc je me suis tourné vers le bus", explique-t-elle. "C'est beaucoup plus long, je vais faire 10 heures de bus, j’ai payé 150 euros, donc c'est aussi beaucoup plus cher que mon train qui était à 50 euros normalement", souffle Louise.

Les trajets en bus pris d'assaut

Un effort important, mais pas question de renoncer à ces vacances dans le sud, avec sa famille. "C’est les 60 ans de ma maman, c’est vraiment un moment familial qui arrive une fois tous les dix ans donc c'est impossible d’annuler, s’il avait fallu, j'aurais pris un billet d’avion à 500 euros, j'aurais loué une voiture ou j’y serais allée à pied s’il faut, mais ce n'était pas possible de rater ça", insiste-t-elle.

Tout le monde n’aura pas la chance de trouver une alternative comme Louise : pour ce week-end, la plupart des trajets en bus sont complets, peu importe la destination.