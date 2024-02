Grève des contrôleurs SNCF : les voyageurs de la gare Montparnasse résignés

Une grève de plus pour les voyageurs blasés. La grève des contrôleurs SNCF commence ce jeudi soir et elle impacte déjà les usagers qui souhaitaient partir en vacances. Il y a désormais deux types de voyageurs : les soulagés qui peuvent prendre un train, celui prévu ou un autre, et puis les dégoutés, dont le voyage a été annulé et qui non pas forcément de plan de dépannage. Europe 1 s'est rendue à la gare Montparnasse pour leur donner la parole.

Dans la gare, aucun des passagers n'a le sourire, pourtant beaucoup peuvent partir en vacances ce jeudi soir. Une valise à la main, Paul va prendre son train pour se rendre en Bretagne. Si la chance ne lui avait pas souri, il aurait dû annuler ses vacances. "J'ai dû annuler mon train qui devait partir demain pour en prendre un qui partait ce soir. Mais il est plus coûteux et en plus je dois faire des correspondances", témoigne l'usager. Pour Paul, cette situation devient presque une habitude. "Je pense surtout aux gens qui ont dû annuler leurs voyages, c'est désolant mais c'est comme ça", conclut-il.

Un agacement général

Les soucis ne sont pas cantonnés aux voyages allés. En transite par Paris, Martine a bien failli ne jamais pouvoir rentrer chez elle. " Je suis partie des Arcs ce matin et je vais Niort. Mon train a bien été maintenu jusqu'à Paris gare de Lyon, mais mon train pour rentrer à Niort depuis Montparnasse lui a été supprimé", indique-t-elle. Heureusement pour Martine, elle a réussi à trouver une place pour un train direction Poitier à la dernière minute. L'agacement chez les voyageurs est donc généralisé, pourtant l'ensemble des trains à la gare Montparnasse sont annoncés à l'heure au départ.