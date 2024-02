BlaBlacar, Flixbus… Ces entreprises pour lesquelles la grève à la SNCF est une bonne affaire

Le géant du transport Flixbus a de quoi se frotter les mains. C’est l’un des grands gagnants de cette grève à la SNCF. Avec l’annonce de la grève des contrôleurs, de nombreux trajets affichent complets, selon son porte-parole, Charles Billiard : Au niveau des réservations, on est sur une hausse comprise entre 15 et 20% sur ce week-end par rapport à ce que nous attendions pour cette période", explique-t-il.

Séduire de nouveaux clients

Là où il reste des places, les tarifs eux s’envolent. 89 euros pour un Paris-Grenoble ce vendredi, trois fois plus que pour le même trajet la semaine prochaine. Autre grand gagnant de cette grève, le transport aérien. Selon le comparateur Liligo, les recherches pour les vols intérieurs sur sa plateforme ont explosé. Plus 120% pour Montpellier et jusqu’à plus 2.000% pour Biarritz.

Pour les plateformes de covoiturage, c’est le même constat. Chez le leader Blablacar, les réservations ont doublé. Un moyen pour l’entreprise d’attirer de nouveaux clients. "Ça donne l’occasion d’essayer le covoiturage, notamment en tant que conducteur et après, on continue, on est convaincu par les économies et par l’aspect social du covoiturage", explique son porte-parole. Au total, ce sont un million de voyageurs qui sont concernés par la grève ce week-end.