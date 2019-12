Grève : le point sur les (fortes) perturbations vendredi dans les transports

Après le jeudi noir, place au vendredi. La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit, avec de nouvelles perturbations dans les transports. Dix lignes de métro fermées et aucun RER (A et B) aux heures creuses, 90% des TGV annulés comme 30% des vols intérieurs d'Air France : rails et voies aériennes resteront fortement perturbés, en ce deuxième jour d'une mobilisation massive contre la réforme des retraites.

SNCF : 9 TGV et 7 TER sur 10 annulés

Le trafic SNCF restera "encore très perturbé" vendredi, selon la direction, qui "recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements". Pour les TGV, un train sur dix circulera sur les axes Est, Nord et Sud-Est, contre un train sur six sur l'axe Atlantique et pour les trains Ouigo. Il n'y aura aucun TGV province-province.

Côté TER, "30% du trafic en moyenne" seront assurés "essentiellement" grâce à des autocars de substitution, en légère amélioration par rapport à jeudi (20% du trafic assuré), où le taux de grévistes s'est élevé à 55,6%.

La Bretagne, le Centre-Val-de-Loire et les Hauts-de-France seront les régions les moins desservies, avec 90% des liaisons TER annulées, à l'inverse de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera la moins touchée avec la moitié des liaisons TER supprimées.

Légère embellie aussi en Ile-de-France, où 15% des Transilien seront en circulation, après seulement 10% des RER SNCF et trains de banlieue assurés jeudi.

Aucun changement en revanche concernant le trafic international, avec un Eurostar sur deux en circulation, deux Thalys sur trois, un seul aller-retour en Lyria (Paris-Bâle). Il n'y aura aucun train SVI entre la France et l'Italie, aucun Alleo entre l'Hexagone et l'Allemagne, également aucun train Ellipsos entre la France et l'Espagne.

Aérien : le court et moyen courrier affecté

Alors que deux syndicats de contrôleurs aériens appellent à la grève, la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) a de nouveau prié les compagnies aériennes de réduire de 20% leur programme de vols pour vendredi, comme pour jeudi, pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Beauvais, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux. En conséquence, Air France a annoncé jeudi l'annulation de 30% de ses vols intérieurs et de près de 10% de ses vols moyen-courrier vendredi.

Invitant les voyageurs à se renseigner auprès de leur compagnie, la DGAC a indiqué poursuivre "l'application des dispositions du service minimum dans les centres de la navigation aérienne et sur certains aéroports", ce qui "permettra également de limiter les perturbations du trafic" pour vendredi.

RATP : 10 lignes de métro fermées

Le trafic restera "extrêmement perturbé" en Ile-de-France sur l'ensemble du réseau RATP avec, comme jeudi, dix lignes de métro fermées sur 16 (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13). Ne circuleront qu'aux heures de pointe uniquement (6H30-9H30 et 16H30-19H30) :

- un RER A sur deux et un RER B sur trois

- un métro sur trois sur les ligne 4 et 7 avec plusieurs stations fermées

- un sur quatre sur la ligne 8 entre Créteil Pointe du Lac et Reuilly-Diderot

- un sur deux sur la ligne 9 entre Nation et Mairie de Montreuil

Le trafic sera normal sur les lignes automatiques 1 et 14 malgré un "risque de saturation aux heures de pointe" (6h30-9h30 et 16h30-19h30), comme sur la ligne Orlyval qui dessert l'aéroport d'Orly.