Grève : tout ce qu’il faut savoir pour se déplacer vendredi à Paris

L'ESSENTIEL

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit vendredi. Jeudi, de nombreux franciliens avaient pris leurs dispositions. Mais qu’en sera-t-il pour la journée de vendredi ? La RATP a reconduit la mobilisation, tout comme la SNCF. Europe 1 fait le point sur les prévisions de trafic dans la capitale.

Les métros et RER toujours fortement perturbés

Dix lignes de métro sur seize seront fermées vendredi : les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13. Le trafic sera normal sur la lignes 1 et 14, mais avec un risque de saturation aux heures de pointe. La circulation sera très perturbée sur les lignes 4 et 7, avec un train sur 3 uniquement aux heures de pointe. Le trafic sera également fortement perturbé sur la ligne 8 (1 train sur 4 uniquement aux heures de pointe entre Créteil-Pointe du Lac et Reuilly-Diderot) et sur la ligne 9 (1 train sur 2 uniquement aux heures de pointe entre Nation et Mairie de Montreuil).

En région parisienne, la SNCF fera circuler "15% en moyenne" des Transilien (RER SNCF, trains de banlieue), précise la direction dans un communiqué. Un RER A sur deux et un RER B sur trois circuleront aux heures de pointe uniquement. La situation sera en légère amélioration, après seulement 10% des RER SNCF et trains de banlieue assurés jeudi.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic est très fortement perturbé sur les réseaux #RATP. Le détail des prévisions pour ce vendredi 6 décembre ci-dessous ⬇️ et sur notre site : https://t.co/7OhMS4j8Sg

Nous présentons nos excuses à l’ensemble des voyageurs. pic.twitter.com/8ATi9d40ys — Service client RATP (@ClientsRATP) December 5, 2019

Un bus sur trois en moyenne, le réseau de tram moins affecté

Un bus sur trois circulera en moyenne en région parisienne, tout comme jeudi. Pour retrouver le détail du trafic des lignes de bus, rendez-vous sur le site de la RATP : ici. Le réseau de tram sera moins affecté, avec 2 tram sur 3 sur les lignes 1,2,5,6 ; 1 tram sur 2 sur la ligne 8, et 1 tram sur 3 sur les lignes 3a, 3b et 7.

Le trafic SNCF toujours très perturbé, nombreuses annulations de vols

Le trafic SNCF sera "encore très perturbé" vendredi, avec 90% des TGV annulés, ainsi que 70% des liaisons TER. Pour les TGV, la SNCF prévoit un trains sur dix en circulation sur les axes Est, Nord et Sud-Est, ainsi que un train sur six sur l'axe Atlantique et pour les trains Ouigo. Le trafic aérien sera toujours affecté, avec une réduction des programmes de vols de 20% pour les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly. Air France a annoncé l'annulation de 30% de ses vols intérieurs et de près de 10% de ses vols moyen-courrier vendredi.

Interrogation sur le trafic routier

L'une des principales interrogations pour vendredi porte sur l'état du trafic routier. Jeudi, de nombreux usagers avaient anticipé la grève, certains privilégiant le télétravail ou prenant des jours de congés. Conséquence, il y a eu moins d'embouteillage qu'à l'accoutumée autour de Paris. Mais il n'est pas sûre que la situation soit la même vendredi. Les automobilistes avaient-ils anticipé le prolongement de la grève au-delà du 5 décembre ? La circulation sera-t-elle aussi fluide que jeudi ? Pour connaître les prévisions de trafic, vous pouvez utiliser Waze ou Google Maps, ou encore des sites internet comme infotrafic.com, viamichelin.fr, ou encore sytadin.fr.