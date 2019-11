Grève à la SNCF : "sept TGV sur dix circuleront" vendredi entre Paris et Strasbourg

Des TGV circulant dans l'Est de la France, dont ceux reliant Strasbourg à Paris, vont être supprimés vendredi en raison d'un mouvement de grève des contrôleurs lié à des questions de changements d'horaires, a-t-on appris mercredi auprès de la SNCF Grand Est.

Le mouvement "concerne les contrôleurs sur le périmètre de l'axe TGV Est" dans son ensemble et sur lequel "trois trains sur quatre vont circuler" vendredi, a indiqué une porte-parole de la SNCF Grand Est. Parmi ces TGV, ceux reliant Strasbourg à Paris seront également impactés, avec "sept TGV sur dix qui circuleront", a-t-elle ajouté, sans pouvoir préciser dans l'immédiat le nombre de trains supprimés.

Cette grève s'inscrit dans le cadre des changements de services qui interviennent chaque année en juin et en décembre, et qui modifient les horaires de travail des cheminots, a-t-elle ajouté. "Tous les clients concernés par les éventuels trains qui ne circuleront pas ont été préavisés" et sauront "si leur train circule ou a été supprimé", a-t-elle ajouté.