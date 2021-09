Grégory Gadebois : "J'avais 20 ans quand j'ai aimé le vin pour la première fois"

Grégory Gadebois est à l'affiche du film Délicieux d'Éric Besnard sur le premier restaurant français. Rien de plus étonnant de le voir invité dans l'émission La Table des bons vivants sur Europe 1 pour que l'acteur partage avec nous ses premiers émois culinaires. Parmi eux, sa première dégustation de vin.

Première fois

"Je me souviens du jour où j'ai découvert le vin", explique Grégory Gadebois. "C'était avec mon grand-père qui connaissait bien le vin. Mais il buvait de l'eau rougie pendant le repas et au moment du fromage, il avait une bouteille de vin de table. Mais pour mes 20 ans, il a ouvert une bouteille de mon année de naissance : 76. Ce jour là, j'ai découvert déjà la couleur car pour une fois il s'agissait d'un vrai cru. J'en ai pris pour faire plaisir. Et j'ai découvert le vin. Ce n'était pas la même couleur, j'ai trouvé le goût extraordinaire. Et voilà, je me suis dit que le vin, c'était bien."