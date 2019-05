Game of Thrones : à quoi ressemble le vin de Dorne, produit par un viticulteur français ?

REPORTAGE

La série Game of Thrones s'invite même dans le domaine viticole. A Saint-Emilion, en Gironde, un vigneron fan de GoT a décidé de recréer l'un des vins de l'univers fantastique, celui de Dorne pour les connaisseurs. Thibault Bardet, 29 ans, s'est lancé dans ce défi fou il y a trois ans.

"Tout a commencé devant un épisode de Game of Thrones autour d'une bouteille de vin. On s'est retourné avec mon colocataire et on s'était dit : 'Ce serait génial de pouvoir goûter le même vin qu'ils dégustent dans Game of Thrones.' Je me suis mis en tête de le créer", confie-t-il sur Europe 1.

"J'ai essayé de m'appuyer sur le maximum de documents que j'ai pu trouver"

Et pour cela, le jeune homme a fait beaucoup de recherches : "J'ai essayé de m'appuyer sur le maximum de documents que j'ai pu trouver, donc j'ai regardé à nouveau la série mais il n'y a pas assez d'informations au niveau du goût. Donc je me suis tourné vers les livres." La série est effectivement inspirée des romans écrits par George R. R. Martin. Et dans la saga littéraire, "c'est vraiment énorme tout ce que l'on peut avoir" comme renseignements.

"L'auteur est vraiment fan de tout ce qui est vin et gastronomie donc il décrit énormément sur les moments de repas, tous les moments de dégustation", explique Thibault Bardet. Grâce à cela, il a réussi à obtenir "à peu près 40 pages de documents" qu'il a "pu résumer". "Je suis allé voir mon père et je lui ai dit : 'Voilà papa, il faut un vin comme ça.'" Car il s'agit avant tout d'une aventure familiale. Dans une citation trouvée dans l'un des livres, le vin est décrit comme suit : "Le chant suave de la prune et de la cerise sur une basse somptueuse de chêne noir."

Un "vin facile et agréable à boire tout en restant puissant et corsé"

Côté design, la bouteille de vin de Dorne est plus large mais plus petite qu’une bouteille normale, avec un cachet de cire sur le bouchon de liège. Une fois celle-ci ouverte, Thibault Bardet nous fait la dégustation : "Au niveau de la couleur, c'est vraiment une couleur très foncée, une couleur intense. Au niveau du nez, c'est un vin très fruité. On sent justement tous ces fruits rouges." Pour ce qui est du goût, "on retrouve bien ce côté fruité, ce vin facile et agréable à boire, tout en restant puissant et corsé" : "On trouve ces épices données par les barriques, qui donnent vraiment ce côté épices typiques de Dorne, sans être le boisé et bodybuildé d'un vin trop barriqué."

L'idée a trouvé son succès. Avec la diffusion de la huitième saison, les commandes ont été multipliées par dix ! Les 30.000 bouteilles seront bientôt écoulées. Et il n'est pas certain que d'autres cuvées voient le jour car la production de la série a mis son nez dans l’affaire et a rappelé à l’ordre le domaine car la production n’est pas un produit officiel. Du moins pas encore : des négociations sont en cours.