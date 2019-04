Un viticulteur français contacté par HBO après avoir créé deux vins Game of Thrones

Vigneron et fan de la série Game of Thrones, dont la huitième et dernière saison est en cours de diffusion, Thibault Bardet a essayé de concilier ses deux passions. Le résultat ? Deux vins de Bordeaux, le "Dornish Wine" et l'"Imp's Delight, Dornish Wine", dont les noms sont inspirés de Dorne, une région fictive de la série, et du personnage emblématique de Tyrion Lannister, souvent surnommé "Imp" ("lutin" en français).

Travail au plus proche du livre. Le jeune homme de 29 ans ne s'est pas contenté de mettre une couche de marketing sur une production déjà existante : il a réellement cherché des indices, dans l'oeuvre originale de George R.R. Martin, sur l'aspect et le goût du vin de Dorne, avant d'essayer de s'en approcher avec un Castillon Côtes de Bordeaux, puis un Saint-Emilion. "C'est énorme le travail de l'auteur sur la description des vins", a confié Thibault Bardet à RTL. "J'avais à peu près 40 pages de document. Avec les détails mis bout à bout, on avait énormément de matière."

HBO lui demande d'arrêter. Contacté par HBO, la chaîne qui possède les droits de la série, Thibault Bardet a été félicité. Mais il ne pourra pas continuer la production, le géant de la télévision américaine lui ayant également demandé d'arrêter. Ne reste donc, pour les fans qui voudraient tester, qu'à essayer de mettre la main sur les 30.000 bouteilles d'"Imp's Delight" encore à la vente.