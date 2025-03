François Bayrou et Sébastien Lecornu sensibilisent les parlementaires sur la défense nationale et l'Ukraine lors d'une réunion à huis clos

François Bayrou et le ministre des Armées Sébastien Lecornu rencontrent jeudi après-midi les responsables parlementaires pour les informer sur le dossier ukrainien et ses impacts sur la défense nationale. Cette réunion, à huis clos, vise à renforcer l'information des parlementaires sur les enjeux stratégiques.

Le Premier ministre François Bayrou et le ministre des Armées Sébastien Lecornu reçoivent jeudi après-midi à huis clos les responsables parlementaires, pour les informer des aspects les plus sensibles du dossier ukrainien et ses conséquences sur la défense nationale. La réunion à 14h30 au ministère des Armées constitue un "exercice de sensibilisation sur des sujets opérationnels pour les représentants parlementaires", explique-t-on dans l'entourage de Sébastien Lecornu.

La liste des participants n'a pas été dévoilée mais les présidents de groupes à l'Assemblée, au Sénat et au Parlement européen ont été conviés. Dans La Tribune Dimanche, Sébastien Lecornu évoquait le weekend dernier la nécessité d'accroître le niveau d'information des groupes parlementaires. "Je veux créer un cadre dans lequel les responsables politiques, sans téléphone portable, peuvent poser librement des questions à ceux qui suivent ces questions", a-t-il justifié.

"Il faut impérativement réduire l'écart entre les informations dont bénéficient ceux qui sont aux responsabilités exécutives et les parlementaires. (...) On ne peut pas laisser des responsables politiques, et même demain des candidats à l'élection présidentielle, trop loin des réalités du monde". Jordan Bardella et Marine Le Pen participeront à la réunion de jeudi pour le Rassemblement national, de même que Manon Aubry et Mathilde Panot pour LFI. Les socialistes Boris Vallaud et Patrick Kanner ont également indiqué qu'ils seraient présents, ainsi que les écologistes Cyrielle Chatelain, Guillaume Gontard et David Cormand.

Paris s'active aux côtés des Européens

Des responsables militaires prendront part à cette rencontre, pour détailler notamment le rôle de la France dans l'Otan, le fonctionnement de sa dissuasion nucléaire, ou encore les menaces qui pèsent sur le pays (cyberattaques contre les infrastructures civiles, ingérences et désinformation...). Cette réunion intervient au lendemain de l'adoption par les députés d'une résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine, contenant notamment un appel à la saisie des avoirs russes gelés, à laquelle s'oppose le gouvernement.

Paris s'active aux côtés des Européens pour peser sur d'éventuelles négociations en vue d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie et de solides garanties de sécurité pour Kiev. Le chef de l'Etat reçoit par ailleurs jeudi matin les ministres des Armées, des Affaires étrangères, de l'Europe, des Finances et des Comptes publics pour une réunion consacrée au renforcement de la défense du pays et des modalités de son financement, alors que la France compte augmenter son budget de défense malgré des finances publiques moribondes. Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, ainsi qu'Astrid Panosyan-Bouvet, chargée du Travail, y participeront également.