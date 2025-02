Francesco Rivella, inventeur du Nutella, est décédé à l'âge de 97 ans

Le père du Nutella, célèbre pâte à tartiner à la noisette de l'entreprise Ferrero, est décédé ce vendredi 14 février à l'âge de 97 ans. Chimiste de formation, il fut le bras droit de Michele Ferrero et serait notamment à l'origine du nom Nutella.

Francesco Rivella, père créateur de la célèbre pâte à tartiner Nutella, est décédé ce vendredi 14 février à l'âge de 97 ans. Chimiste, bras droit et ami de Michele Ferrero, fils du fondateur de l'entreprise éponyme de confiseries, a transformé le petit-déjeuner et le goûter de milliers de personnes à travers le monde.

Inventeur de la plus célèbre recette

"Nutella, chaque jour c'est du bonheur à tartiner" ou encore "Nutella réveille notre enthousiasme". Vous êtes forcément déjà tombé sur une publicité de la célèbre pâte à tartiner. Dans les crêpes à la Chandeleur, au petit-déjeuner, sur des tartines grillées ou encore simplement à la cuillère pour les plus gourmands d'entre nous, difficile de passer à côté.

Si la pâte à tartiner à la noisette est une vieille création italienne qui remonterait à l'époque napoléonienne, c'est bien Francesco Rivella qui est l'inventeur de la plus célèbre. Chimiste italien, il entre en 1952 à l'âge de 25 ans dans l'entreprise Ferrero. Durant une vingtaine d'années, il est omniprésent en "salle de chimie" où sont testés et contrôlés les produits prêts à être commercialisés.

Une recette entièrement revue au début des années 1960

C'est dans ce laps de temps que l'Italien participe de manière décisive à l'élaboration du Nutella. Inspirée de la Supercrema commercialisée en 1951, devenue Tartinoise douze ans plus tard, la recette est finalement entièrement revue au début des années 1960. Le chimiste, devenu bras droit de Michel Ferrero, serait également à l'origine du célèbre nom Nutella. Inspiré de "nuss" en allemand ou de "nut" en anglais, la référence à la noisette est du moins clairement visible.

Rapidement, le Nutella gagne les rayons des supermarchés du monde entier. Le succès est entier pour Francesco Rivella qui gravit les échelons de l'entreprise familiale. En 1973 il devient directeur adjoint de la recherche fondamentale chez Ferrero, et supervise les laboratoires italiens, français et allemands. Il prend sa retraite en 1993, après plus de 40 ans de loyaux services qui auront contribuer à la prospérité de la firme.