Fournitures scolaires : les produits écolos ne coûtent pas forcément plus cher

La rentrée des classes est dans un mois mais déjà beaucoup de parents ont commencé à acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants. Cette rentrée sera-t-elle écologique, sachant que le budget moyen est environ de 150 euros par Français ?

Amélie et ses trois filles hésitent, elles essaient de faire les choix les plus écolos et ont du mal à choisir une règle pour la plus petite : "Il n'y pas beaucoup de choix, il n'y a que du plastique" constate la maman. Pour ce qui est des cahiers, la famille a trouvé une solution : "Ma fille qui rentre en cinquième a gardé ses anciens cahiers de sixième qui ne sont pas terminées" raconte Amélie.

Petits conseils pour des achats plus responsables

Gommes, feutres, crayons, quelques astuces existent pour des achats plus responsables. Pour les gommes, vous pouvez choisir une gomme en caoutchouc naturel et non en plastique. Stylos-plumes, rollers ou critériums : il y a des stylos qui sont rechargeables. Pour les feutres, préférez une encre à l'eau qui permettra d'en remplir certains au robinet.

Florence Clément, de l'Agence de l'Environnement, donne une autre astuce pour le choix de vos crayons : "Il faut prendre des crayons en bois naturel et non vernis afin d'éviter que vos enfants absorbent des particules chimiques en mâchouillant un crayon."

Petit test avec l'achat de cinq colles, règles, crayons, cahiers, gommes, classiques et écolos : à la caisse, seulement 4 centimes de différence pour un total d'un peu plus de 7 euros.