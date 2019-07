L'allocation de rentrée scolaire sera versée le 20 août

L'allocation de rentrée scolaire (ARS), qui aide les parents aux revenus modestes à payer cartables et autres fournitures, sera versée à environ 3 millions de familles le 20 août, a annoncé lundi le ministère des Solidarités. Le montant de cette allocation, soumise à condition de ressources, a été revalorisé d'environ 0,3% par rapport à l'an dernier. Il est désormais de 368,84 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 389,19 euros pour les 11-14 ans, et 402,67 euros pour les 15-18 ans, a précisé le ministère dans un communiqué. Ces montants sont majorés d'environ 2 euros à Mayotte.

Les parents aux revenus modestes (inférieurs annuellement à 24.697 euros pour un enfant à charge, 30.396 euros pour deux enfants à charge, 36.095 euros pour trois enfants à charge), et dont les enfants de 6 à 18 ans sont scolarisés ou en apprentissage, peuvent prétendre à l'ARS pour faire face au coût de la rentrée scolaire. A Mayotte, d'autres plafonds de ressources s'appliquent.

Un versement automatique pour les parents d'élèves de moins de 16 ans

Pour les élèves de moins de 16 ans, les parents n'ont aucune démarche à accomplir, les Caisses d'allocations familiales (CAF) versant automatiquement l'ARS aux familles déjà allocataires qui remplissent les conditions. Pour les enfants entrant en CP cette année mais qui n'auront 6 ans qu'en 2020, la famille doit récupérer un certificat de scolarité auprès de l'école et l'envoyer à la CAF, a ajouté le ministère.

Quant aux parents d'adolescents de 16 à 18 ans, ils n'ont pas l'obligation de fournir un justificatif de scolarité: "Une simple déclaration sur l'honneur" suffit, selon la même source. A la Réunion et à Mayotte, où la rentrée scolaire a lieu respectivement les 16 et 21 août, soit plus tôt qu'en métropole et dans les autres DOM, l'allocation sera versée dès le 1er août. Au niveau national, l'enveloppe globale consacrée à l'ARS a atteint 2,031 milliards d'euros en 2018, soit 0,9% de plus qu'en 2017.