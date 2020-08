Fortes températures : les animaux ont aussi du mal

REPORTAGE

Il fait chaud ! Si Météo France ne classait plus que deux départements en alerte orange canicule (la Drome et l’Ardèche), la France enregistre encore de fortes températures partout sur le territoire. Au point que les fermes pédagogiques ont décidé de déménager leurs animaux, car les bêtes sont aussi sensibles à la chaleur.

Une piscine pour les cochons, la prairie pour les moutons

La bergerie d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, qui s'est adaptée : les moutons, brebis et chèvres se sont installés dans une prairie, à un kilomètre de leur ferme urbaine. Une nécessité pour trouver un peu de fraîcheur, à l’ombre des arbres, et les animaux résistent bien, raconte au micro d’Europe 1 Cécile, qui travaille à la ferme. “Ils profitent de l’ombre, histoire d’être un peu au frais. On change aussi régulièrement l’eau pour qu’ils aient de l’eau fraîche”, explique-t-elle.

Depuis quelques jours, les enclos de la ferme sont tous vides. Tous ? Seuls les cochons sont encore présents, et profitent d’une petite “piscine” qui a été installée pour qu’ils puissent eux aussi se rafraîchir.

Sortir seulement le matin ou tard le soir

Plutôt que la ferme, les lapins ont eux été placés dans une grande pièce, qui dispose d’une température avoisinant les 24 degrés. Pour éviter la chaleur, Jennifer a fermé fenêtres et volets. “Leur poil est un poil qui est composé uniquement de duvet, donc il y en a beaucoup”, ce qui peut être difficilement supportable, explique-t-elle.

Pour les soulager, c’est brossage et toilettage, régulièrement. “On peut aller même jusqu’à la tondeuse”. Pour leur bien-être, les lapins sortent quand même en extérieur, mais uniquement très tôt le matin ou très tard le soir, lorsque les températures sont encore agréables.