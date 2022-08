Fortes chaleurs : le chant des cigales peut-il disparaître du sud de la France ?

D'ordinaire dans les rues paisibles d'Éguilles, près d'Aix-en-Provence, le chant des cigales rythme l'après-midi. Assise à l'ombre de sa terrasse, Natacha constate cette année le silence. "Elles sont absentes, on ne les entend plus du tout. Plus de chant de cigales, ça nous manque", souffle-t-elle au micro d'Europe 1. En réalité, ces insectes se taisent en ce moment dans le sud de la France, où leur présence est si caractéristique, en raison du climat et des fortes chaleurs de cet été.

Pour Jean-Baptiste, quand les cigales ne chantent plus, c'est la Provence qui s'éteint. "Les villages meurent, il n'y a plus rien. La chaleur nous tue au fur et à mesure, et je pense que les animaux partent petit à petit", se désole-t-il.

Des températures trop élevées cet été

C'est bien la chaleur qui impacte les cigales. Leur saison amoureuse était en avance cette année. "On a une canicule très importante, avec un printemps précoce où les cigales sont apparues en grande quantité sur les mois de juin et juillet", explique Gérard Filippi, entomologiste pour Ecotonia, un cabinet d'expertises naturalistes. "Ce qui est sûr, c'est que leur cycle de vie a démarré beaucoup plus tôt. C'est normal qu'au mois d'août, les populations de cigales sont moins importantes que d'habitude", relève-t-il.

Les cigales passent la plus grande partie de leur vie sous terre, à l'état de larves. Certaines peuvent y vivre pendant sept ans, avant de sortir de terre pour se reproduire. Les adultes, que l’on entend chanter aujourd’hui, nous donne des informations sur le climat et la santé des forêts de plusieurs années en arrière. "Si elles sont épargnées par des incendies et s’il a suffisamment plu lors du printemps de leur naissance, les larves auront été bien nourries", explique Gérard Filippi.

Cette année en France, 62.000 hectares de forêts sont partis en fumée à cause d’incendies, de quoi peut-être laisser craindre une diminution du nombre de cigales dans plusieurs années.

Les pics de chaleur que le sud du pays a connus à plusieurs reprises ont aussi un effet direct sur ces insectes. "La cymbalisation est un chant d'amour. Le mâle se met en plein soleil et chante pour les femelles. Mais il se trouve qu'à une certaine température, elles ont un problème de régulation", poursuit Gérard Filippi. "Ces températures excessives peuvent effectivement avoir une incidence sur le chant des cigales", explique le naturaliste. Heureusement, ces espèces ne sont pas en danger. Elles commencent à s'installer plus au nord, vers la vallée du Rhône, à la faveur d'un climat plus doux.