Foires aux vins : où les prix sont-ils les plus attractifs cette année ?

Bonne nouvelle, à cause des confinements successifs et des fermetures des restaurants, cette année côté vins il y a du stock. Ce qui implique une baisse des prix pour pouvoir se débarrasser des invendus. Encore faut-il savoir où les baisses de prix sont les plus significatives. Pour cela, la chroniqueuse Ophélie Neiman a fait un petit tour dans les rayons pour repérer les prix les plus attractifs. Elle nous livre son verdict dans l'émission de Laurent Mariotte La table des bons vivants sur Europe 1.

Année exceptionnelle, prix exceptionnels

"On note une baisse des prix des bouteilles de vins de 30% en moyenne dans la grande distribution", constate Ophélie Neiman. "Chez Intermarché, par exemple, on passe de 13, 95 € à 10 € cette année. Chez Franprix, 90 % des bouteilles sont à moins de 10 € et chez Auchan, c'est 75 % des vins que l'on retrouve en dessous de ce prix." Les grandes surfaces jouent donc le jeu et nous permettent de renouveler notre cave.

"Bien évidemment, cette baisse des prix est exceptionnelle car il faut finir les stocks de l'année qui n'ont pas été écoulé mais il est évident que l'année prochaine les prix seront certainement ceux que l'on a connu les années avant le coronavirus car cela n'est pas viable financièrement pour les vignerons."