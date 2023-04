Foie gras, champagne, parapharmacie... Ces produits dont les Français se privent à cause de l'inflation

-60,5% en un an. Sur l'année 2023, les ventes de foie gras ont littéralement dégringolé dans l'Hexagone. Il faut dire que ce met, déjà coûteux en temps normal, a subi de plein fouet la vague inflationniste et s'affiche désormais à un prix devenu trop élevé pour de nombreux consommateurs. Plusieurs produits jugés trop onéreux subissent le même sort à l'image du champagne, estimé à 21 euros le litre, ou encore les bières de luxe dont les ventes se sont contractés de 20%.

Les ventes en parapharmacie chutent de 72% en un an

Mais cette inflation, qui s'élevait à 16% pour les produits alimentaires en mars dernier, pousse les Français à mener des arbitrages encore plus précis, comme le souligne Emilie Meyer, experte des produits de grande consommation à l'Institut Circana : "Au global des produits de grande consommation, les ventes sont en baisse. Les gens ont acheté 5% de produits en quantité en moins que sur le premier trimestre 2022. Et dans les arbitrages, il y a effectivement les produits onéreux qui vont vite faire monter la valeur du caddie. Et il y a aussi d'autres produits comme les produits frais, les fruits, les légumes, la viande, le poisson qui sont des produits chers et qui ont aussi connu de fortes hausses de prix".

Par ailleurs, entre la fin des mesures sanitaires et cette hausse généralisée des prix, les ventes en parapharmacie ont chuté de 72% sur un an. Les Français achètent en effet beaucoup moins de masques, de gels hydroalcooliques ou de savons. Les ventes de produits de ménage et d'hygiène corporelle reculent également de 15% pour les soins du corps et de 18% pour les kits balais et lingettes. Côté alimentaire, les conserves et les plats cuisinés sont délaissés, tout comme certaines boissons dont les eaux aromatisées, les cocktails et les jus de fruits frais.