Chocolat, agneau, champagne… Les incontournables du repas de Pâques subissent eux aussi l’inflation

C'est le week-end de Pâques ! Vous allez peut-être finaliser vos courses pour votre repas en famille. Attendez-vous à voir le prix de votre ticket de caisse flamber par rapport à l'année dernière. Chocolat, agneau, champagne... Les incontournables de Pâques ont en effet beaucoup augmenté et n'ont pas échappé à l'inflation. Pour l'occasion, Europe 1 est allée à la rencontre des commerçants.

Une augmentation de 20% en un an

Son tablier blanc autour du cou, Gérard, un boucher de 62 ans, accueille les clients venus faire leurs derniers achats pour le repas de Pâques. Dans sa vitrine, son gigot d'agneau, produit phare de cette fête, affiche un prix inédit. "Le gigot maintenant entier, il vaut 24 euros le kilo, avant on était à 20 euros. J'ai beaucoup de clients, au lieu de prendre un gigot entier de 2,7 kilos ils demandent des gigots raccourcis qui font à peine 2 kilos. Donc ça fait moins cher mais il y en a moins à manger", souligne le commerçant.

Une augmentation de 20% en un an pour son gigot d'agneau tout comme les asperges de Christophe, primeur sur le marché. Pourtant, ce n'est pas cette hausse qui l'étonne. "Les asperges c'est le produit phare, ça démarre en ce moment. Avec les fêtes de Pâques, ça a monté les prix. La semaine dernière, l'asperge valait entre 7 et 8 euros le kilo. Hier sur les halles ça ne valait pas loin de 15 euros. J'ai quasiment tout vendu, il me reste quelques bottes de vertes mais la blanche elle est déjà finie", précise-t-il au micro d'Europe 1. Enfin, le prix de nos confiseries de chocolat a lui aussi explosé avec une augmentation de 14,6% en un an selon notre paneliste Circana.