Salon de l'Agriculture 2023 : les producteurs de viande fortement touchés par l'inflation

L'inflation au cœur du Salon de l'Agriculture 2023. Alors que la plus grande ferme de France a ouvert ses portes samedi dernier, ce mot revient souvent parmi les stands. Les producteurs de viande sont notamment nombreux à alerter sur les hausses de prix à venir. Selon le cabinet IRI, un des leaders mondiaux des études de marché, le prix de la viande a augmenté de 30% en un an. Europe 1 s'est rendue sur place afin d'aller à la rencontre des éleveurs qui subissent de plein fouet l'augmentation des coûts de production, et notamment celui de l'énergie.

Des hausses prévues entre 10 et 12% dans les rayons

Il faut s'attendre à des hausses de 10 à 12% dans les rayons. Pour Michel, éleveur en Savoie, l'augmentation des prix doit continuer. "Les charges qui augmentent, il faut bien les répercuter. Si on n'augmente pas un produit, ce sont les éleveurs qui vont diminuer et qui ne produiront plus. C'est de la viande en moins", alerte-t-il.

Des hausses d'autant plus indispensables que les agriculteurs ne s'en sortent pas. C'est le cas de Bernard, producteur de viande bovine près de Bordeaux. "Que ce soit le gazole ou le matériel, tout est devenu plus cher. Nous avons un petit peu augmenté mais pas assez par rapport à ce que cela devrait être. Avant, on vendait les vaches 5,40 euros le kilo, on les vend aujourd'hui 5,60. Pour bien faire, il faudrait les vendre 6,50. On est un euro en-dessous du prix qu'il faudrait les vendre", déplore le producteur. Les nouveaux prix sont actuellement discutés par les distributeurs et les industriels. Les éleveurs et consommateurs seront donc fixés à la fin du débat qui se termine ce mardi soir.