Foie gras : «On aura une augmentation de 30 centimes par tranche», estime Jacques Trottier

Y aura-t-il du foie gras sur la table de Noël et si oui, à quel prix ? A quelques jours de Noël, la disponibilité de cet indispensable interroge. Car en 2022, la France a été confrontée à une épidémie de grippe aviaire. Et selon le Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras, près de 3 millions d'oies ont du être abattues en un an.

Du foie gras pour tout le monde

Interrogé sur la question dans l'émission La France bouge, Jacques Trottier, président de Labeyrie Fine Foods, l'assure : il y aura bien du foie gras disponible, mais il sera plus cher.

"Il y a moins de foie gras produit en 2022, c'est une évidence. Mais nous avons décidé de faire en sorte de conserver l'ensemble du disponible pour les fêtes de fin d'année", explique le président, au micro d'Europe 1. "Et donc, les consommateurs qui voudront se faire plaisir avec du Labeyrie pourront en consommer, à condition de ne pas attendre le 24 après-midi pour faire ses courses", ironise Jacques Trottier.

+ 30 centimes d'euros par tranche

"Mais comme sur l'ensemble de l'alimentaire", il y a aura une augmentation du prix du foie gras, note-t-il. "Comme les autres aliments, le foie gras est sensible aux évolutions de la matière première, de l'emballage, du coût du transport. Mais, je veux relativiser cette hausse car, sur une tranche de foie gras, on sera sur une augmentation de 30 centimes d'ici la fin de l'année", explique le patron de Labeyrie Fine Foods.

"Donc, il faut relativiser sur l'impact que ça aura pour des consommateurs qui auront surtout envie de se faire plaisir. Je pense qu'ils feront cet effort-là sur ce plaisir qu'ils ont envie de sanctuariser.