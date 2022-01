Fin du port du masque à l'extérieur et des jauges à partir du 2 février

Le Premier ministre, Jean Castex , a indiqué jeudi que le port du masque ne serait plus obligatoire en extérieur à partir du 2 février, date à laquelle seront abandonnées les jauges dans les lieux recevant du public. Le télétravail "ne sera plus obligatoire", mais recommandé à cette date, a encore indiqué le chef du gouvernement lors d'une conférence de presse à Matignon.

Un allègement des restrictions possible grâce au pass vaccinal, assure Castex

Le gouvernement a annoncé la levée, courant février, de la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie : fin du port du masque en extérieur et du télétravail obligatoire, réouverture des discothèques et retour des concerts debout . "Nous pourrons courant février lever la plupart des restrictions prises pour freiner l'épidémie à la faveur du nouveau pass vaccinal qui entrera en vigueur lundi prochain", a annoncé le Premier ministre, Jean Castex, lors d'une conférence de presse à Matignon.

A partir du 2 février, le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur, les jauges dans les lieux recevant du public abandonnées et le télétravail "ne sera plus obligatoire", mais recommandé, a détaillé le chef du gouvernement. Deux semaines plus tard, se sont les discothèques, fermées depuis le 10 décembre, qui pourront rouvrir et les concerts debout seront à nouveau autorisés. La consommation au comptoir sera également possible dans les bars. Tout comme la consommation dans les stades, les cinémas et les transports.

Le Royaume-Uni, frappé par la vague Omicron quinze jours avant la France, vient tout juste d'annoncer la levée de l'essentiel de ses restrictions , promettant même la fin de l'isolement pour les contaminés.