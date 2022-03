Fin des inscriptions sur Parcoursup : comment réussir sa lettre de motivation

Dans moins de deux mois commenceront les épreuves du baccalauréat. Le 11 mai se tiendront les épreuves écrites de spécialité du bac général et technologique et le grand oral du 20 juin au 1er juillet. Et ce mercredi, l'heure viendra de finaliser son dossier et de confirmer ses vœux. La phase de validation s'ouvre cette semaine. Et pour espérer être acceptés dans l'école de leur choix, les élèves devront soigner leurs lettres de motivation.

Clothilde Hanoteau est coach en orientation. Elle livre les clés d'une lettre de motivation réussie. Pour elle, il faut faire court et aller à l'essentiel. "Il y a trois grandes questions auxquelles il faut essayer de répondre : 'Qui je suis ? Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi cette formation ?'", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Alors, pour rassurer les jeunes, il ne s'agit pas d'avoir forcément un métier précis en tête, mais d'arriver à dire à peu près 'voilà la grande direction que je souhaite donner à mon projet."

Illustrer son propos afin de l'appuyer

Quelles sont les choses à ne pas faire ? "Évitez les phrases creuses bateau", précise la coach. "Les formules de politesse sont inutiles." Et pensez à appuyer votre dossier en illustrant vos propos. "Un jeune écrit 'J'aime beaucoup relever des challenges, des défis'. Il faut qu'il y ait un exemple à la suite. Par exemple, 'Je pratique la compétition dans tel sport depuis dix ans, ou j'ai participé à des battles de ceci ou de cela'." Soigner sa lettre de motivation permettra de maximiser les chances d'être accepté.