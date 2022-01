Report des épreuves du baccalauréat : «C'est un peu honteux»

Le coronavirus vient chambouler les plans des lycéens. Ce vendredi, les prétendants au baccalauréat ont appris le report des épreuves par le ministère de l'Education nationale. Et dans ce lycée parisien, les réactions ne sont pas unanimes : "Je trouve ça un peu honteux car on a les épreuves pour les mathématiques et la physique-chimie. Ceux qui ont un bac scientifique n'ont pas assez de temps avec le grand oral, la philo et Parcoursup à préparer", a déploré un lycéen interrogé par Europe 1.

"Personnellement, ça m'arrange car j'aurai les vacances d'avril pour préparer", se réjouit un autre. Un futur bachelier déplore le flou autour des épreuves : "C'est surtout qu'on était dans le suspense de savoir si c'est décalé ou pas. On ne savait pas si on devait vraiment s'y mettre totalement dès maintenant. Mais là, ça a été décalé. Nous sommes informés, c'est le principal."

La réforme de Jean-Michel Blanquer

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce vendredi le report des épreuves du baccalauréat . Les épreuves écrites, qui concernent les deux "spécialités" choisies par les lycéens en Terminale dans le cadre de la réforme du baccalauréat , "sont reportées aux 11, 12 et 13 mai", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Pour rappel, les épreuves écrites, qui concernent les deux "spécialités" choisies par les lycéens en Terminale, sont nées de la réforme du baccalauréat décidée par Jean-Michel Blanquer. Elles comptent pour 32% de la note finale de cet examen. Elles n'ont encore jamais été organisées, en raison de la crise sanitaire. En 2021 (première année du nouveau bac), ces épreuves avaient été annulées et remplacées par le contrôle continu.