Fête des pères : quatre idées cadeaux originales sur le thème de la décoration

Ce dimanche 19 juin marquera le second tour des élections législatives, mais sera aussi l'occasion pour beaucoup de Français, de célébrer la fête des pères. Dans l'émission Bienfait pour vous, Vincent Bussez, chroniqueur, vous donne plusieurs idées de cadeaux sur le thème de la décoration. L'objectif est "de vous convaincre d'offrir un cadeau 'déco' à votre papa, parce que ça va changer un petit peu de la perceuse, de la cravate et du magazine meilleur papa du monde", explique-t-il au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez.

Une étagère pour ne pas casser ses vinyles

Comme première idée, Vincent Bussez s'adresse aux pères fans de musique avec une étagère à vinyles, estimée à 59 euros. "C'est une étagère composée de deux morceaux de chêne reliés par une lanière en cuir. On l'accroche au mur et après on vient glisser les vinyles dedans", explique-t-il. La particularité de cette étagère est qu'elle est "produite à partir de chutes de marques, donc c'est une sorte de recyclage", ajoute-t-il.

Pour les fans de vinyles, il est possible d'en stocker jusqu'à 15 dans l'étagère. Mais surtout, avec son architecture, elle permet de faire tenir les vinyles debout, car il ne faut jamais les poser à plat, "parce que ça les déforme", explique Vincent Bussez.

Un tapis de souris pour mieux profiter du télétravail

Depuis l'arrivée de la crise sanitaire en France, les sociétés ont développé massivement le télétravail. Pour vous aider à travailler dans des conditions optimales, Vincent Bussez vous conseille un tapis de souris d'ordinateur en cuir. "Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est la matière, parce qu'elle va se patiner avec le temps", analyse le spécialiste.

"L'originalité de ce produit réside dans le fait avec le temps, qu'avec le temps, il va se foncer, comme les poignées de sac. C'est donc un cadeau qui va s'installer dans le temps", détaille Vincent Bussez.

Une affiche pour promouvoir la culture française

Pour ce cadeau, Vincent Bussez a choisi le thème de la culture française : gastronomie, voiture et voyages. Il s'agit d'une affiche, qui ressemble "énormément aux tableaux d'affichage dans les aéroports". Sur cette affiche, on peut retrouver énormément d'informations sur un plat, comme sa provenance, sa contenance, mais aussi sur les destinations au départ de Paris.

La Cité Radieuse de Marseille dans votre salon ?

Enfin, pour ce dernier cadeau, le plus cher à 170 euros, Vincent Bussez s'adresse aux pères fans d'architecture. Notre chroniqueur a en effet choisi, des petites sculptures en plâtre, qui représentent des bâtiments du monde. "Ç'a été créé par deux frères passionnés d'architecture qui sont anglais, donc à la base, on avait principalement des bâtiments anglais. Et puis, comme il y eut beaucoup de succès, ils ont créé ensuite des bâtiments américains et même la Cité radieuse de Marseille et la Villa Savoye, qui se trouve à Poissy", détaille-t-il.