© VOISIN / Phanie / Phanie via AFP

Fermeture d'un centre pour usagers de drogues au cœur de Paris © VOISIN / Phanie / Phanie via AFP

Article Suggestions

Le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues (Caarud) de la rue de Cléry dans le 2e arrondissement de Paris, a fermé provisoirement ce lundi. Une décision prise conjointement par l'ARS et l'association Aides pour des raisons de "sécurité et tenter d'apaiser les tensions avec les riverains.