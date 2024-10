A Marseille, un projet soutenu par EELV vise à transformer une basilique en salle de shoot

Le projet, qui suscite la polémique, vise à transformer une partie de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille en salle de consommation à moindre risque (SCMR). Un plan qui ne fait pas l’unanimité : la pétition en faveur de cette initiative n’a pour l’instant recueilli que 110 signatures.

L'idée d’une salle de shoot, qui désigne les haltes soins addictions (HSA), avait initialement été imaginée sur le boulevard de la Libération. L'expérimentation n'a finalement pas aboutie. Cette fois, ses partisans reviennent avec une pétition en ligne pour ouvrir une HSA à l’intérieur de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille.

Relancer le débat

"Proposé une HSA à la bonne mère permet surtout de relancer le débat. Nous avons quelque chose en commun entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre : le fait d'être indigné par les injections de rue et les seringues qui sont retrouvées par terre. Pour moi à Marseille, nous ne manquons pas de lieu, mais de volonté et de courage politique", a déclaré Nicolas Thomasset, à l'origine de cette pétition intitulée "transformons la Bonne Mère en HSA".

Selon lui, cette solution apporte une réponse décisive à un problème de santé publique. Toutefois, l'initiative divise : "Ce serait un outrage. Au lieu d'avoir la prière, on a le shoot", s'est exclamée Nassima au micro d'Europe 1. Madjid, chauffeur de taxi, qui amène tous les jours des touristes à la bonne mère, s'inquiète de la répercussion d'un tel projet sur l'image de Marseille : "déjà que les gens ont une mauvaise image de Marseille si vous rajoutez une salle de shoot... et ce sera mauvais pour notre dame de la garde." D'autres se disent ouverts à la proposition.