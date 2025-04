Femmes enceintes, ouvriers, hommes en costume-cravate... Les stupéfiants se banalisent au volant

Alors que le week-end de Pâques marque le premier grand chassé-croisé de l'année sur les routes, en Aquitaine, la CRS Autoroutière est sur le front. Les forces de l'ordre sont particulièrement vigilantes aux stupéfiants au volant, un phénomène en plein essor.

La messe, la résurrection du Christ, l'agneau, la chasse aux œufs... mais aussi les embouteillages. Le week-end de Pâques est le premier grand chassé-croisé de l'année, et Bison futé voit rouge ce samedi. Alors la CRS Autoroutière-Aquitaine est sur le front. Dans le viseur des forces de l'ordre : vitesse, téléphone au volant, alcool et stupéfiants.

Plus de profil-type

11 heures du matin sur la rocade bordelaise, un ouvrier du bâtiment de 44 ans au volant de son fourgon est contrôlé positif à la cocaïne. C'est le second conducteur dans ce cas. Alors que le véhicule est embarqué par la fourrière, le lieutenant Ulric explique qu'il n'y a plus d'heure, plus de profil type pour la consommation de stupéfiants au volant. "On a des femmes enceintes, des quadragénaires, des quinquagénaires, des personnes en costume-cravate..."

Un phénomène en nette augmentation, selon le capitaine David Pilon. "Maintenant, les conducteurs sont plus positifs aux stupéfiants qu'à l'alcool." Une banalisation qui s'est faite "par des phénomènes de société, par le prix qui baisse, par la facilité peut-être d'accès aux produits stupéfiants", explique ce dernier.