Pâques : quels sont les axes à éviter sur les routes ce week-end ?

À la croisée des chemins des vacances de printemps de la zone A, B et C, ce week-end de Pâques s'annonce chargé sur les routes selon Bison Futé. Quels axes éviter pour ne pas perdre patience dans les bouchons et quand partir ? Europe 1 fait le point sur les conditions de ce week-end "le plus circulé de toutes les vacances scolaires de printemps".