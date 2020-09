Faut-il rendre le congé paternité obligatoire ?

Emmanuel Macron doit annoncer mercredi l’allongement du congé paternité, passant de 14 à 28 jours. Cette mesure, qui entrera en vigueur en juillet 2021, a été salué par Tristan Champion, créateur du blog Barbapapa et auteur de La barbe et le biberon, mercredi matin au micro d’Europe 1. "Enfin il y a un mouvement positif ! Il y a un investissement de l’Etat, une contribution de tous les Français pour le financer. Je suis très content pour tous les futurs pères de France qui vont pouvoir doubler leur temps avec leur enfant et accompagner les mères dans le mois qui suit la naissance", a-t-il commenté.

Une pénalité contre les employeurs qui ne respectent pas le congé paternité ?

Cependant, pour ce père de deux enfants, nés en France et en Norvège, le gouvernement doit aller plus loin et rendre ce congé obligatoire : "C’est important car on s’aperçoit que 80% des pères en CDI prennent ce congé, mais la statistique tombe à 50% pour les pères en CDD. Le rendre obligatoire pourrait garantir la prise de ce congé paternité. Il pourrait même y avoir une pénalité à l’employeur s’il ne l’octroyait pas", développe-t-il. Mercredi matin, Benoît Serre, vice-président de l'association nationale des directeurs des ressources humaines, s’était lui dit défavorable au caractère obligatoire. "Ce n’était pas souhaité par un certain nombre d’organisations patronales, plutôt favorables à un dispositif d’incitation fort pour que les entreprises laissent leurs collaborateurs prendre librement les congés paternité qu’on leur reconnait ", a-t-il déclaré sur Europe 1.

"Une évolution, pas une révolution"

Tristan Champion aurait également souhaité que ce congé soit plus long. En juin dernier, il avait publié une tribune, avec d’autres pères, et lancé le hashtag #1moisminimum. Début septembre, une commission d’experts avait également remis au gouvernement un rapport préconisant un allongement du congé paternité à neuf semaines. "C’est une évolution sociétale, mais pas une révolution qui aurait pu changer l’égalité homme-femme en France", résume-t-il.

Actuellement, sept pères sur dix prennent ce congé optionnel, qui date de 2002.