Faites-vous partie des Français qui voyagent le plus ?

Niveau de revenus, âge, catégorie socioprofessionnelle... Tous les Français n'ont pas le même accès au voyage, comme le révèle une étude de l'Insee publiée ce jeudi. Si 82% des plus de 15 ans ont passé au moins une nuit hors de leur domicile en 2022 pour un motif personnel, selon l'organisme de statistiques, un Français sur quatre n'a pas les moyens de partir une semaine complète par an en vacances.

Le manque de moyens, principal frein aux voyages

Sans surprise, les personnes aux revenus modestes sont celles qui voyagent le moins, que ce soit pour des vacances, pour rendre visite à des proches, ou encore pour des évènements familiaux. Concrètement, plus un foyer gagne d'argent, plus ses membres voyagent. Si "62% des personnes vivant dans un foyer dont le revenu est inférieur à 1.500 euros par mois partent en voyage dans l’année", cela passe à 90% pour ceux qui gagnent plus de 3.000 euros par mois.

Mais, comme le souligne l'Insee dans son étude, si l'aspect financier est le frein principal aux voyages (46% des cas), d'autres raisons incitent les Français à ne pas partir. 30% des personnes interrogées affirment qu'elles préfèrent rester chez elle. Les Français qui vivent en maison, ou dans un département jouxtant la Méditerranée ou la Manche, partent moins en voyage que les autres.

Autres facteurs qui limitent les déplacements : des raisons de santé ou des difficultés à se déplacer (24%). Les Français qui n'ont pas le permis de conduire voyagent par exemple moins que les autres.

Les cadres, plus gros voyageurs

Aussi, la catégorie socioprofessionnelle influe sur le temps passé en voyage. Alors qu'en moyenne, un ouvrier a passé 11 nuitées en dehors de chez lui en 2022, ce nombre passe à 26 pour un cadre. "Ces déplacements plus nombreux des cadres sont liés à leur plus grande capacité à prendre en charge le coût des voyages, mais peuvent également tenir au besoin de se déplacer pour voir leurs proches. En effet, les cadres déménagent plus loin que les autres catégories socioprofessionnelles", explique l'institut dans son étude.

Enfin, les personnes âgées ont moins voyagé en 2022. Si seuls 64% des 75 ans ou plus sont partis en voyage, cela monte à 84% pour les 15-24 ans et les 25-34 ans et à 86% pour les 35-49 ans.