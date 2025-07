Romy, Léon... Quels sont les prénoms les plus donnés en France en 2024 ? Découvrez le classement

L’Insee a dévoilé ce jeudi son classement annuel des prénoms les plus donnés en France en 2024. Sans grande surprise, les prénoms Louise et Gabriel conservent leur place en tête, tandis que quelques nouveaux venus et progressions marquent le palmarès.

Comme chaque année, l’Insee publie son palmarès des prénoms les plus attribués en France. Et pour 2024, peu de surprises au sommet du classement, où les favoris conservent leur popularité.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Du côté des filles, Louise reste le prénom préféré des Français, avec 3.125 naissances recensées cette année. Elle devance Jade, qui totalise 3.055 petites filles, et Ambre, reléguée à la troisième marche avec 2.815 naissances. Alba conserve sa place parmi les quatre prénoms les plus donnés, tandis qu’Alice poursuit discrètement sa progression dans le top 10.

Chez les garçons, Gabriel et Raphaël restent indétrônables, cumulant respectivement 4.550 et 3.470 naissances. Derrière eux, Louis reprend des couleurs et s’empare de la troisième place, au détriment de Léo. Noah en profite pour grimper dans le classement et s’installer dans le top 5.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

De nouveaux prénoms dans le top 10

Certains mouvements marquent aussi le palmarès cette année. Léon fait son entrée à la dixième place chez les garçons. Isaac, en revanche, quitte le top 10. Côté filles, aucun bouleversement majeur à noter parmi les dix premières positions.

Plus bas dans le classement, quelques prénoms connaissent une belle dynamique. Léon et Marceau progressent, enregistrant respectivement 345 et 330 petits garçons. Chez les filles, Adèle et Esmée connaissent un regain de popularité, avec plus de 200 naissances supplémentaires par rapport à 2023.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Top 10 des prénoms chez les garçons : Gabriel Raphaël Louis Léo Noah Arthur Adam Jules Maël Léon