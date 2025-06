Industrie : la production française se replie de 1,4% en avril, selon l'Insee

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) a indiqué que la production industrielle en France s'est repliée de 1,4 % en avril par rapport à mars, en raison notamment d'une moindre production d'électricité et de gaz. Cette baisse de la production industrielle fait suite à deux mois consécutifs de hausse.

En avril, la production a diminué de 5,0% dans les industries extractives, énergie et eau, pénalisée par une nette baisse de la production et la distribution d'électricité et de gaz (-5,5%).

"Ce mois se caractérise par des températures particulièrement douces qui placent avril 2025 au cinquième rang des mois d'avril les plus chauds depuis 1900", a expliqué l'Insee dans un communiqué.

La production manufacturière s'est également inscrite en baisse, de 0,6%.

Le secteur de la cokéfaction et du raffinage a plongé de 14,0% et la fabrication de matériels de transport a diminué de 2,4%, dont l'industrie automobile (-0,4%) et la construction aéronautique, navale ou de locomotives (-3,7%), a détaillé l'Insee. La fabrication de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques a reculé de 1,9%.

En progression en revanche, l'industrie agroalimentaire a rebondi à +1,1% et la fabrication d'autres biens industriels, comme la chimie, la pharmacie ou la métallurgie, a augmenté de 0,3%.

Cumulée sur les trois mois allant de février à avril, la production industrielle a baissé de 0,8% et la production manufacturière de 1,0% par rapport à la même période un an plus tôt.

La production a reculé dans la fabrication d’"autres produits industriels" (-1,8%) et celle de biens d'équipement électriques, électroniques et informatiques (-2,0%), ainsi que dans l'agroalimentaire (-0,5%).

Sur ces trois mois, elle a toutefois augmenté dans la fabrication de matériels de transport (+2,0%), la cokéfaction et le raffinage (+4,2%) et les industries extractives, énergie, eau (+0,5%).

Dans le secteur de la construction, la production a progressé de 0,8% en avril sur un mois, notamment la construction de bâtiments (+1,7%), mais elle est en baisse de 1,5% sur un an, entre février et avril.