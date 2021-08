Surpoids : une association veut créer un chèque fruits et légumes pour les familles modestes

INTERVIEW

Avoir accès à une alimentation saine et variée est un défi de tous les jours pour les familles les plus modestes. Et les conséquences sur leur santé sont inévitablement néfastes, d'après les conclusions de la dernière étude de l’association Familles Rurales. Mais alors comment avoir accès aux fruits et légumes ? Le président de cette association, Dominique Marmier, préconise sur Europe 1 de créer un chèque spécial pour manger plus équilibré.

"Rendre accessible la consommation de fruits et légumes"

Pour le bien de chacun, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande en effet de manger au moins 400 grammes de fruits et légumes frais par jour. "Malheureusement, c’est un budget", déplore Dominique Marmier, le président de Familles Rurales. "Pour une famille de quatre personnes ça peut représenter de 100 euros, si on achète les fruits et les légumes les moins chers, jusqu'à 200 euros par mois", poursuit-il. Un prix trop élevé pour les foyers à faibles revenus.

Pour pallier cette injustice, l’association Familles Rurales réclame donc la création d’un chèque fruits et légumes. Le but ? Permettre aux familles les plus modestes de manger équilibré. Le principe est simple : sur la même base du chèque énergie ou des allocations au logement, une somme, "à définir", serait destinée à une meilleure alimentation. "Dans notre société, on part du principe que chacun doit avoir accès à un logement décent, donc on aide à financer ces logements. On pourrait le faire de la même manière pour rendre accessible la consommation de fruits et légumes", avance Dominique Marmier.

En France, 50% des adultes sont en surpoids

Pour lui, ce chèque édité par l’État serait un "investissement sur la santé de chacun". Et pour cause, une mauvaise alimentation entraîne le surpoids et donc des maladies. "Dans notre pays, 50% des adultes et 17% des enfants sont en situation de surpoids", précise le président de Familles Rurales. Ils sont donc plus sujets au diabète ou encore aux problèmes cardio-vasculaires.

En attendant une avancée de la sorte, le président de Familles Rurales donne quelques conseils pour manger plus sainement à moindre coût. "Bien manger peut coûter cher mais si on est très attentif sur l’origine, sur la saisonnalité ou si l’on tient compte du type de production, en choisissant ses légumes et ses fruits, on peut arriver à manger en qualité", conclut-il.