Extension du pass sanitaire : les pharmacies redoutent l’augmentation des tests Covid

Va-t-il y avoir des tests Covid pour tout le monde ? Avec l’extension du pass sanitaire, dès ce mercredi pour les lieux culturels puis au 1er aout, les pharmaciens s’inquiètent de voir les Français demander beaucoup plus de tests pour aller au restaurant, dans un café, prendre le train… C’est surtout le cas sur les villes du littoral qui attirent énormément de touristes pendant l’été.

Un test toutes les cinq minutes

Le problème n’est pas une pénurie de tests mais un manque de main d'œuvre. Dans la pharmacie de Jean-Jacques Le Bian à Guipavas, sur la côte Brestoise, un test est réalisé toutes les 5 minutes. Avec l’entrée en vigueur du pass sanitaire ce mercredi, le pharmacien a peur de ne pas pouvoir tenir la cadence. "On est sur des zones touristiques, où les officines de pharmacies ont déjà recruté toutes les personnes disponibles sur le secteur", s’alarme-t-il.

Alors pour éviter la catastrophe et essayer de soulager les pharmacies de sa ville, le maire a inauguré un centre de tests à l’aéroport de Guipavas au début de l’été.

S'organiser, "sinon on n’y arrivera pas"

Ce genre d’initiative est largement encouragé par Gilles Bonnefond, président de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine. "Dans les gares, dans les zones de vacances, il faut que les Agence régionales de santé mettent des tentes en place et recrutent à la fois des étudiants, et des professionnels de santé pour pouvoir absorber une partie de l’activité", avance-t-il. Avant d’ajouter : "sinon on n’y arrivera pas".

Gilles Bonnefond conseille aussi aux Français de ne surtout pas arriver à l’improviste dans une pharmacie pour un test. Prendre un rendez-vous permet aux équipes de s’organiser.