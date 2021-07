Pass sanitaire : "Il faut considérer chaque profession, adapter certaines choses"

INTERVIEW

Le Conseil d’Etat a validé l’essentiel du projet de loi sur l’extension du pass sanitaire. À partir de mercredi, les professionnels des lieux de loisirs accueillant plus de 50 personnes pourront vérifier le profil sanitaire de leurs visiteurs à l’aide d’une nouvelle application, gratuitement téléchargeable. Lundi soir, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a promis une période de rodage. "Le rodage, c’est entre une semaine et un mois. Je pense que l’on est plutôt sur une semaine ou deux", a précisé mardi, au micro d’Europe Matin, Olivia Grégoire, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable.

"Il faut considérer chaque profession, et adapter un certain nombre de choses. Ça n’est pas du tâtonnement, c’est du rodage et de la précision", souligne-t-elle. Alors que le texte arrive mardi en procédure accélérée devant l’Assemblée nationale, Olivia Grégoire espère que les parlementaires sauront combler d’éventuels manques. "Je ne doute pas que les parlementaires seront force de propositions", déclare-t-elle. "Tout n’est pas réglé, typiquement sur les centres commerciaux, il faudra en parler avec les parlementaires."