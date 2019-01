Explosion à Paris : l'hommage surprise des riverains aux pompiers

Huit jours après l'explosion qui a fait quatre morts dont deux pompiers, rue de Trévise, dans le 9ème arrondissement de Paris, des habitants du quartier ont rendu un hommage surprise, dimanche matin, devant la caserne du Château d'Eau.

À 11h, les riverains ont applaudi les soldats du feu, pour saluer la mémoire des deux pompiers de la caserne morts dans l'explosion de gaz, le 12 janvier, rapporte Le Parisien. Les pompiers, qui ne s'attendaient pas à un tel hommage, sont sortis devant la caserne. Pris par l'émotion, certains ont fondu en larmes.

Après les larmes , les applaudissements . La vie reprend son cours, même si on n’oublie pas . Pompiers morts rue de Trévise : l'hommage surprise et bouleversant des r... https://t.co/TAhVQzMmWb via @YouTube