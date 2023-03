EUROPE 1 ET VOUS - La possible disparition des grosses promotions inquiète les clients des supermarchés

Les Français vont-ils avoir encore plus de mal à faire les courses ? Déjà largement touchés par l'inflation, les consommateurs pourraient bientôt voir disparaître des rayons, certaines promotions. Une proposition de loi, porté par le député Renaissance Frédéric Descrozaille veut limiter ces ristournes. Objectif : améliorer la rémunération des producteurs. Mais en contrepartie, les réductions n'iront plus au-delà de 34%, au grand désarroi des clients.

Pourtant, dans les rayons des supermarchés, les promotions ont pourtant le vent en poupe. Pack de gel douche à la main, orné d'un bandeau rouge vif "quatre pour le prix d'un", Sylvie a fait de la place dans son caddie déjà rempli de produits d'hygiène et d'entretien. "J'ai pris du savon, du sopalin, des crèmes... Toutes ces choses que je ne prends pas en temps normal, là, je les prends parce qu'il y a des promotions", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

"On n'y arrive plus à la fin du mois"

Cette mère de quatre enfants traque les bonnes affaires avec son carnet rempli de coupons de réduction. Mais le plafonnement des promotions voulu par le Parlement s'annonce comme une baisse drastique de son pouvoir d'achat, assure-t-elle. "Pour ces courses, j'en avais pour 600 euros. Et grâce aux promotions, j'en ai eu pour 300 euros. Donc ça me revient à la moitié du prix que ça devrait être." Un plus pour elle, "parce que, avec les prix qui ont fortement augmenté, on n'y arrive plus à la fin du mois", note la mère de famille.

Chaque centime compte, poursuit-elle. Un constat que dresse également Alain, retraité. Ce dernier s'inquiète surtout de la fin des ristournes sur la lessive. "Le prix initial est de 16,99 euros, mais grâce aux promotions, ça revient à quatre euros. Donc, (si les promotions disparaissent), forcément, ça grève le pouvoir d'achat. On continuera à faire tourner la machine à laver, mais honnêtement, c'est une très mauvaise chose".

Dernier espoir pour Alain, comme pour tous les clients rencontrés : que le Parlement bloque la proposition de loi en commission mixte paritaire.