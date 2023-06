EUROPE 1 ET VOUS - «Ils ne sont pas trop chers» : à Lyon, les tarifs attractifs des fruits d'été

Les Français vont-ils encore pouvoir acheter des fruits ? Dans les étales des supermarchés, les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Mais petit lot de consolation cette année, les fruits d'été sont au rendez-vous en quantité et pas trop chers, notamment les abricots, bientôt à profusion sur nos marchés, tout comme les pêches et les nectarines. Même les fruits français sont abordables.

Alors à Lyon, dans les allées des marchés, tous les fruits d'été sont déjà là, avec leurs belles couleurs. Et heureuse surprise, les prix ne sont pas démesurés cette année. "Ils ne sont pas trop chers. Il y a un mois, un mois et demi, c'était un peu trop cher", souligne au micro d'Europe 1 Mériem.

Des prix en baisse

"Par exemple, il y a un mois, les abricots étaient à 9 euros le kilo. Maintenant, ils sont à six euros, c'est raisonnable", poursuit-elle. Pourtant il y avait la crainte légitime que l'inflation impacte aussi le prix des fruits d'été... Mais, bonne nouvelle, cela est compensé cette année par une production abondante de fruits français, les seuls qu'achète Nathalie.

"Je n'achète jamais de l'étranger, moi. J'attends que les fruits viennent de France. C'est hyper important pour moi, il faut que ça vienne du coin. Et les prix sont assez raisonnables pour que l'on se fasse plaisir avec les fruits de notre pays", estime la jeune femme.

Des fruits venant de l'étranger encore moins chers

Malgré tout, pour certains budgets, la seule solution pour s'en tirer à moindre de coût, ce sont les fruits étrangers. Dominique vient d'acheter des pêches espagnoles. "Niveau qualité, il n'y a pas une si grande différence", assure-t-il. "Sauf que les fruits venant de l'étranger, en particulier d'Espagne sont nettement plus abordables. Les pêches françaises, par exemple, sont 40 à 50% plus chères. Donc sincèrement, nous, on y arrive plus" niveau budget ajoute Dominique.

Dernière astuce du Lyonnais : venir en toute fin de marché lorsque les producteurs bradent leurs derniers plateaux pour écouler leurs derniers fruits.