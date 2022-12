EUROPE 1 ET VOUS - Fêtes de fin d'année : comment choisir ses fromages pour les réveillons ?

Menus, plan de table et décorations ! À quelques jours des réveillons de Noël et de la nouvelle année, avez-vous pensé au plateau de fromages que vous proposerez à vos convives ? Europe 1 vous emmène chez Nicolas Gos, un fromager renommé, qui vous donne quelques conseils pour les régaler. "Un nombre impair est plus joli et harmonieux. Avec cinq fromages on a déjà un beau plateau pour 12 personnes", indique-t-il.

Équilibrer le plateau avec différentes variétés

L'idée est d'ensuite équilibrer le plateau pour plaire aux goûts de tous. "On va équilibrer avec des fromages à base de lait de chèvre, de vache... Un beau brie affiné, un comté, un beaufort, un chèvre même si ce n'est pas tout à fait la saison" mais les clients sont demandeurs, avance-t-il. "On va terminer avec un brebis crémeux, moelleux, un pérail par exemple, ou alors une tomme de brebis."

Mais la nouvelle tendance, ce sont aussi les préparations fromagères qui permettent de "découvrir de nouveaux fromages" comme "les bries fourrés à la truffe, le brie mendiant avec des fruits secs, des bleus, des roqueforts pris en sandwich avec des pâtes de fruits". Les clients interrogés l'assurent, un repas de fête se fait avec un plateau de fromages, comme des "bons français" et disent malgré tout préférer "les fromages traditionnels et français".