EUROPE 1 ET VOUS - Face aux boulangeries industrielles, l'impuissance des petits artisans

Dans les petites boulangeries des centres-villes, l'offensive s'organise contre les boulangeries industrielles en périphérie. Dans les zones commerciales, une centaine d'ouvertures de ces boulangeries XXL sont même prévues cette année. Des grandes enseignes qui séduisent en jouant sur la carte de l'artisanat et des promos en produisant des milliers de baguettes au quotidien.

Une stratégie de grande distribution

Sur leurs devantures : des affiches pour des promotions sur les croissants et des petits prix sur les baguettes. Dans cette grande boulangerie de Longjumeau, en banlieue parisienne, le tarif de la tradition est imbattable. Mieux, quatre baguettes se négocient 2,70 euros. De quoi convaincre Sylvie et Eric, qui ressortent de la boutique les bras chargés. "J'ai pris huit baguettes, deux pains de campagne. On a quand même trois baguettes achetées, une gratuite", une offre imbattable souligne Sylvie au micro d'Europe 1.

"C'est l'astuce qui fonctionne en fait par rapport à un artisan boulanger. Le coup du lot, forcément, vu que les budgets sont serrés en ce moment", ça marche poursuit Éric. Ajoutez à cela d'immenses parkings qui facilitent l'accès des automobilistes et vous obtenez des enseignes qui reprennent allègrement les codes de la grande distribution.

Une "concurrence déloyale"

Mais cette nouvelle concurrence inquiète. Edir, artisan-boulanger, est installé dans le centre-ville de Longjumeau : "Eux, ce qu'ils visent, c'est le volume. Alors qu'un petit artisan, lui, il ne peut pas viser le volume. Lui, il fait ça à la main, il n'y pas de produits congelés, il y a du personnel, etc. Donc forcément, le prix de revient n'est pas le même. C'est de la concurrence déloyale", juge-t-il.

Dans la commune, d'autres boulangers ont pris les devants et tentent de contre-attaquer en proposant eux aussi des remises et des prix bas. 1 euro, pas plus, pour s'offrir une baguette classique.