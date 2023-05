EUROPE 1 ET VOUS - Contre l’inflation, les Français plébiscitent les marques distributeurs

L'inflation a atteint 16,2% dans les rayons de nos supermarchés. Les Français se tournent de plus en plus vers les marques distributeurs, moins chères que les marques classiques. Dans le chariot de Mohamed, au moins deux tiers des produits sont de marque Auchan, avec le petit oiseau rouge comme logo. "J'ai acheté du papier cuisson, du thon, des tomates, de la javel, des céréales, tous de la marque Auchan", lance-t-il.

"Je n'ai pas le choix"

Ces produits de marques distributeurs, vendus 20 à 30% moins chers, Mohammed ne les achetait pas forcément il y a trois mois. "Avant, ce n'était pas ma priorité. Mais depuis l'inflation, j'achète la marque Auchan. C'est moins cher en fait. Avant je ne prenais que des marques. Mais vu ce qui se passe maintenant, je n'ai pas le choix", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

"On s'assure que ces produits ne soient jamais en rupture"

Le boom des produits de marques distributeurs auprès des Français est une vraie tendance et cela dans toutes les enseignes. Chez Auchan par exemple, cela représente +23% en un an. Ce que confirme Emilie Dubreuil, responsable du rayon alimentaire dans l'hypermarché de Saint-Priest. "Ces produits fonctionnent extrêmement bien. Certains de nos clients les cherchent et reviennent au fil des semaines les chercher. Leurs prix sont attractifs. Nous on les a en plus balisés dans les rayons. Vous voyez par exemple ce panneau juste ici, ça fait partie des prix de vente bloqués. Nous, on s'assure que ces produits ne soient jamais en rupture."

Un succès tel que les enseignes vont encore développer ces produits qui représentent déjà souvent un quart de leurs références.